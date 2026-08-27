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27 серпня 2026, 20:31

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів та атак дронів загинула людина, дев'ятеро поранені

27 серпня 2026, 20:31
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Фото ілюстративне
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На Херсонщині внаслідок російських атак 27 серпня загинув цивільний чоловік, ще дев’ятеро людей дістали поранень. Російські військові били по населених пунктах області авіацією, артилерією та безпілотниками різних типів

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Вранці у Херсоні внаслідок атаки FPV-дрона загинув чоловік 1967 року народження.

Упродовж дня в обласному центрі через атаки FPV-дронів та скидання вибухових пристроїв постраждали семеро цивільних. Ще одна людина дістала поранень унаслідок авіаційного удару.

Ще один цивільний постраждав у селищі Білозерка.

Внаслідок російських атак пошкоджено житлові будинки, будівлю закладу освіти та цивільний транспорт.

За фактами воєнних злочинів прокурори розпочали досудові розслідування за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що росіяни вночі та зранку 27 серпня атакували Київ балістикою і безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах.

Близько 10:00 в столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотників. Повідомлялося, що через це в київському метро утворилося значне скупчення людей, які використовували станції підземки як укриття.

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