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11 серпня 2026, 16:28

На Херсонщині затримали торговця боєприпасами: продав 15 кг тротилу

11 серпня 2026, 16:28
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Фото: ДПСУ
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Оперативники ДПСУ ліквідували канал незаконного продажу зброї, боєприпасів і вибухівки на Херсонщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Слідство встановило, що фігурант організував збут боєприпасів через месенджер Telegram. Він діяв за вказівками свого керівника, особу якого правоохоронці також вже встановили.

За місцем проживання зловмисника провели санкціонований обшук. Оперативники задокументували продаж 15 кілограмів тротилу за 50 тисяч гривень, а також вилучили автомат АК-74 і набої до нього.

Ділку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Буковині затримали чоловіка, який поранив двох поліцейських і 11 днів ховався в лісі. Фігурант переховувався в господарському приміщенні, де зберігається суха трава.

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Херсонська область прикордонники торгівля зброєю Боєприпаси вибухівка зброя
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