РФ атаковала больницу в Херсоне: ранены пять медиков

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Российские войска атаковали из беспилотника больницу в Херсоне, в результате чего пострадали пятеро сотрудников медицинского учреждения

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что ориентировочно в 08:00 российские военные нанесли удар по больнице с использованием БпЛА.

В результате атаки пятеро работников медучреждения получили минно-взрывные травмы.

Пострадавшие находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 25 июня враг запустил по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", а также 90 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 6 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 9 локациях.