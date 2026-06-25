Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 25 июня враг запустил по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", а также 90 ударных БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 83 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 6 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 9 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 25 июня на Полтавщине в результате вражеской атаки возник пожар на одном из промышленных объектов. Масштабы повреждений уточняются.