РФ атаковала Украину "Искандером" и 90 БПЛА: есть попадания на семи локациях
В ночь на 25 июня враг запустил по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", а также 90 ударных БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 83 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 6 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 9 локациях.
В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, ночью 25 июня на Полтавщине в результате вражеской атаки возник пожар на одном из промышленных объектов. Масштабы повреждений уточняются.