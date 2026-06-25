РФ атакувала лікарню у Херсоні: поранено п'ятьох медиків
Російські війська атакували з безпілотника лікарню у Херсоні, внаслідок чого постраждали п’ятеро співробітників медичного закладу
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що орієнтовно о 08:00 російські військові завдали удару по лікарні з використанням БпЛА.
Унаслідок атаки п’ятеро працівників медзакладу отримали мінно-вибухові травми.
Наразі постраждалі перебувають під наглядом медиків і отримують необхідну допомогу.
Нагадаємо, в ніч на 25 червня ворог запустив по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", а також 90 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 9 локаціях.
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