Россияне продолжают атаковать Запорожье: возник пожар, есть пострадавшие
С утра 25 июня российские военные совершили несколько атак на Запорожье
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Из-за удара вражеского беспилотника одна женщина получила ранения.
Другой дон вызвал пожар.
"Тревога продолжается, находитесь в безопасных местах", – подчеркнул глава ОВА.
Напомним, россияне с самого утра 25 июня атакуют Запорожье. Вражеский дрон попал по АЗС в одном из районов города.
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