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Российский дрон атаковал АЗС в Сумах: пострадали четыре человека
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25 июня 2026, 08:40

Российский дрон атаковал АЗС в Сумах: пострадали четыре человека

25 июня 2026, 08:40
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Фото: ОВА
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В Сумах в результате атаки вражеского беспилотника по автозаправке пострадали четверо гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.

Огонь от удара вражеского БпЛА типа "Герань" нанес значительные повреждения АЗС в Заречном районе города.

В больницу доставили двух работников заправки. По предварительным данным, они получили нетяжелые травмы. Также медпомощь оказали супругам, которые находились неподалеку от места удара, в госпитализации они не нуждались.

Глава ОВА отметил, что российские войска уже длительное время наносят удары по объектам топливной инфраструктуры Сумщины. Только с начала июня зафиксировано 13 атак на АЗС области.

"Ситуация на контроле. Мы на связи с руководством АЗС в регионе и профильными службами. В случае усложнения ситуации имеем наработанные решения, необходимые для обеспечения нужд громад", – подчеркнул Григоров.

Напомним, россияне с самого утра 25 июня атакуют Запорожье. Вражеский дрон попал по АЗС в одном из районов города.

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