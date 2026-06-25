Фото: ОВА

В Сумах в результате атаки вражеского беспилотника по автозаправке пострадали четверо гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.

Огонь от удара вражеского БпЛА типа "Герань" нанес значительные повреждения АЗС в Заречном районе города.

В больницу доставили двух работников заправки. По предварительным данным, они получили нетяжелые травмы. Также медпомощь оказали супругам, которые находились неподалеку от места удара, в госпитализации они не нуждались.

Глава ОВА отметил, что российские войска уже длительное время наносят удары по объектам топливной инфраструктуры Сумщины. Только с начала июня зафиксировано 13 атак на АЗС области.

"Ситуация на контроле. Мы на связи с руководством АЗС в регионе и профильными службами. В случае усложнения ситуации имеем наработанные решения, необходимые для обеспечения нужд громад", – подчеркнул Григоров.

Напомним, россияне с самого утра 25 июня атакуют Запорожье. Вражеский дрон попал по АЗС в одном из районов города.