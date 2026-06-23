Россияне могут спровоцировать вспышку сибирской язвы на Херсонщине – ГУР
На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупационные силы якобы намеренно создают условия для распространения возбудителя сибирской язвы
Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины, передает RegioNews.
По данным разведки, речь идет о перемещении и захоронении туш инфицированного скота в скотомогильниках на оккупированной территории региона.
В общей сложности таких объектов в Херсонской области насчитывается до полусотни, из которых около десяти считаются наиболее потенциально опасными. Среди них – скотомогильники в районах Аскании-Нова, Скадовска и Железного Порта.
В ГУР отмечают, что погибший скот якобы утилизируют без соблюдения санитарных норм – тела животных не сжигают, а закапывают. Часть захоронений расположена вблизи населенных пунктов и дорог, иногда менее чем в километре от жилой застройки.
Также сообщается, что у многих скотомогильников нет надлежащего ограждения и систем защиты, а их техническое обслуживание не осуществляется. Часть объектов расположена в зонах с высоким уровнем грунтовых вод, что, по оценкам ГУР, может повышать риски распространения опасного возбудителя, способного храниться в почве десятилетиями.
В ведомстве отмечают, что такие действия или бездействие могут представлять угрозу гражданскому населению и аграрному сектору региона.
Также в ГУР не исключают, что подобная ситуация может использоваться российской стороной для провокаций и информационных операций с последующими обвинениями Украины.
Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают слежку за населением. В общественных местах планируется установка новых камер. В частности, на центральных улицах, возле административных построек, на остановках общественного транспорта и площадях.