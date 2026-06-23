Россияне могут спровоцировать вспышку сибирской язвы на Херсонщине – ГУР

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Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины, передает RegioNews.

По данным разведки, речь идет о перемещении и захоронении туш инфицированного скота в скотомогильниках на оккупированной территории региона.

В общей сложности таких объектов в Херсонской области насчитывается до полусотни, из которых около десяти считаются наиболее потенциально опасными. Среди них – скотомогильники в районах Аскании-Нова, Скадовска и Железного Порта.

В ГУР отмечают, что погибший скот якобы утилизируют без соблюдения санитарных норм – тела животных не сжигают, а закапывают. Часть захоронений расположена вблизи населенных пунктов и дорог, иногда менее чем в километре от жилой застройки.

Также сообщается, что у многих скотомогильников нет надлежащего ограждения и систем защиты, а их техническое обслуживание не осуществляется. Часть объектов расположена в зонах с высоким уровнем грунтовых вод, что, по оценкам ГУР, может повышать риски распространения опасного возбудителя, способного храниться в почве десятилетиями.

В ведомстве отмечают, что такие действия или бездействие могут представлять угрозу гражданскому населению и аграрному сектору региона.

Также в ГУР не исключают, что подобная ситуация может использоваться российской стороной для провокаций и информационных операций с последующими обвинениями Украины.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают слежку за населением. В общественных местах планируется установка новых камер. В частности, на центральных улицах, возле административных построек, на остановках общественного транспорта и площадях.