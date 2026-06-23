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23 червня 2026, 14:18

Росіяни можуть спровокувати спалах сибірської виразки на Херсонщині – ГУР

23 червня 2026, 14:18
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупаційні сили нібито навмисно створюють умови для можливого поширення збудника сибірської виразки

Про це повідомляє ГУР Міноборони України, передає RegioNews.

За даними розвідки, йдеться про переміщення та захоронення туш інфікованої худоби у скотомогильниках на окупованій території регіону.

Загалом таких об’єктів у Херсонській області налічується до пів сотні, з яких близько десяти вважаються найбільш потенційно небезпечними. Серед них –скотомогильники в районах Асканії-Нова, Скадовська та Залізного Порту.

У ГУР зазначають, що загиблу худобу нібито утилізують без дотримання санітарних норм – тіла тварин не спалюють, а закопують. Частина захоронень розташована поблизу населених пунктів і доріг, інколи – менш ніж за кілометр від житлової забудови.

Також повідомляється, що багато скотомогильників не мають належного огородження та систем захисту, а їхнє технічне обслуговування не здійснюється. Частина об’єктів розташована в зонах із високим рівнем ґрунтових вод, що, за оцінками ГУР, може підвищувати ризики поширення небезпечного збудника, який здатен зберігатися в ґрунті десятиліттями.

У відомстві наголошують, що такі дії або бездіяльність можуть становити загрозу для цивільного населення та аграрного сектору регіону.

Також у ГУР не виключають, що подібна ситуація може бути використана російською стороною для провокацій та інформаційних операцій із подальшими звинуваченнями України.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер. Зокрема, на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах.

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