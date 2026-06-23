Российская армия потеряла за сутки в Украине почти 1400 военных
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1390 оккупантов, семь бронемашин, одну РСЗО, 74 артсистемы, а также 626 единиц автомобильной техники врага. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 394 тысячи военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 23.06.26 ориентировочно составили:
Напомним, 22 июня подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли удары по предприятию по производству компонентов российских ракет в Воронеже. Для поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.
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