01:55  23 июня
Продюсер Ирина Горова впервые намекнула на новый роман
01:35  23 июня
Жена повара Егена Клопотенко после свадьбы побрила его налысо
00:55  23 июня
Певица Елена Тополя призналась, что произошло не так в отношениях с экс-супругом
UA | RU
UA | RU
23 июня 2026, 07:46

Российская армия потеряла за сутки в Украине почти 1400 военных

23 июня 2026, 07:46
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1390 оккупантов, семь бронемашин, одну РСЗО, 74 артсистемы, а также 626 единиц автомобильной техники врага. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 394 тысячи военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 23.06.26 ориентировочно составили:

потери россиян 23 июня 2026 года

Напомним, 22 июня подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли удары по предприятию по производству компонентов российских ракет в Воронеже. Для поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВСУ фронт война российская армия оккупанты потери россиян
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
На Хмельнитчине мужчина с автоматом угрожал полицейским: его задержали
23 июня 2026, 08:19
Нардеп Медяник и особняк под Киевом за $1 млн: что выяснили журналисты Bihus.Info
23 июня 2026, 07:58
Последствия вражеских атак на Сумщину: под огнем оказались 18 громад, трое погибших, 13 раненых
23 июня 2026, 07:52
Запорожская область под огнем: 1050 ударов за сутки, есть раненые
23 июня 2026, 07:39
$25 тысяч за "спокойный бизнес" на Киевщине: в суд передали дело экс-полицейского
23 июня 2026, 07:21
Россияне ударили по Запорожскому району: есть раненые, повреждены дома, СТО и АЗС
23 июня 2026, 07:07
Продюсер Ирина Горова впервые намекнула на новый роман
23 июня 2026, 01:55
Жена повара Егена Клопотенко после свадьбы побрила его налысо
23 июня 2026, 01:35
Певица Елена Тополя призналась, что произошло не так в отношениях с экс-супругом
23 июня 2026, 00:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Игорь Луценко
Андрей Ильенко
Юрий Касьянов
Все блоги »