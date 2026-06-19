В Херсонской области женщина пыталась продать автоматы и взрывчатку

Фото: Херсонская областная прокуратура

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры жительнице района было предъявлено подозрение в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

В настоящее время женщине избрана мера пресечения – содержание под стражей.

По данным следствия, осенью 2022 года жительница Высокополья обнаружила на территории разрушенного дома в селе Ольжине автомат АК-47, магазин с патронами, патроны разного калибра, гранатометные выстрелы, корпуса ручных гранат и тротиловые шашки. Свои находки она перевезла к месту жительства, где хранила несколько лет.

15 июня 2026 женщина решила продать оружие и часть боеприпасов за 25 тысяч гривен. Впрочем, была разоблачена правоохранителями.

При обыске у подозреваемой обнаружены и изъяты взрывоопасные предметы, которые она незаконно хранила.

Напомним, что правоохранители Закарпатья заблокировали межрегиональный канал незаконного сбыта боеприпасов. Организатором схемы оказался 40-летний житель села Вонигово Тячевского района.