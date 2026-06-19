На Херсонщині жінка намагалася продати автомати та вибухівку

Фото: Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури жительці району повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Наразі жінці обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними слідства, восени 2022 року жителька Високопілля виявила на території зруйнованого будинку у селі Ольжине автомат АК-47, магазин із набоями, патрони різного калібру, гранатометні постріли, корпуси ручних гранат та тротилові шашки. Свої знахідки вона перевезла до місця проживання, де зберігала впродовж кількох років.

15 червня 2026 року жінка вирішила продати зброю та частину боєприпасів за 25 тисяч гривень. Втім, була викрита правоохоронцями.

Під час обшуку у підозрюваної виявлено та вилучено вибухонебезпечні предмети, які вона незаконно зберігала.

Нагадаємо, що правоохоронці Закарпаття заблокували міжрегіональний канал незаконного збуту боєприпасів. Організатором схеми виявився 40-річний житель села Вонігово Тячівського району.