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03 июня 2026, 08:38

Прятал гранаты в банках с повидлом: на Закарпатье разоблачили торговца боеприпасами

03 июня 2026, 08:38
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Правоохранители Закарпатья заблокировали межрегиональный канал незаконного сбыта боеприпасов. Организатором схемы оказался 40-летний житель села Вонигово Тячевского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина наладил поставки боевых гранат из северо-восточных регионов Украины в Закарпатскую область. Для маскировки опасного груза он прятал гранаты вместе с запалами в банки с повидлом и отправлял их клиентам через логистические компании.

Оплату за "товар" фигурант получал на банковские счета подставных лиц. В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной пересылки боеприпасов.

После проведения комплекса оперативных мероприятий правоохранители установили местонахождение организатора схемы и задержали его.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в мае на Днепропетровщине правоохранители "накрыли" канал продаж опасного оружия. За 75 тысяч гривен двое мужчин сбыли автомат АКМ-74, магазин к нему и почти сотню патронов. Для конспирации и передачи оружия фигуранты использовали брошенное здание на территории Днепропетровской области.

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Закарпатье гранаты продажа Боеприпасы подозрение
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