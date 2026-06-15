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В понедельник, 15 июня, около 08:20 в Днепровском районе Херсона мужчина наехал на российскую мину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В результате детонации взрывчатки 68-летний херсонец получил взрывную травму. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Жителям города напоминают об обязательном соблюдении трех основных правил минной безопасности: не подходить к подозрительным предметам, не трогать их и немедленно сообщать об опасности по номерам 101 или 102.

Напомним, 13 июня в Харьковской области велосипедист подорвался на мине. В результате взрыва мужчина получил ранения.