Ілюстративне фото: ДСНС

Три людини постраждали внаслідок підриву на російській міні поблизу Херсона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.

До лікарні звернулися жителі Інженерного – 56-річний чоловік, 52-річна та 46-річна жінки. Вони дістали мінно-вибухові травми внаслідок наїзду на вибухівку.

Постраждалі проходять дообстеження та перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, вранці 18 червня у Херсоні чоловік підірвався на російській міні. Медики надали йому необхідну допомогу.