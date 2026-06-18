Поблизу Херсона троє людей підірвалися на ворожій міні
Три людини постраждали внаслідок підриву на російській міні поблизу Херсона
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.
До лікарні звернулися жителі Інженерного – 56-річний чоловік, 52-річна та 46-річна жінки. Вони дістали мінно-вибухові травми внаслідок наїзду на вибухівку.
Постраждалі проходять дообстеження та перебувають під наглядом медиків.
Нагадаємо, вранці 18 червня у Херсоні чоловік підірвався на російській міні. Медики надали йому необхідну допомогу.
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