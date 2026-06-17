Оккупанты ранили трех человек на Херсонщине и повредили гражданскую инфраструктуру

Фото: gaz.kherson.ua

На Херсонщине 17 июня в результате российской агрессии в течение дня ранены три человека, среди них полицейский

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в течение 17 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсона ствольной и реактивной артиллерией, дронами разного типа.

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали три человека.

Это супруги из села Благовещенское, которые получили травмы из-за артиллерийских обстрелов. Во время атаки оба находились в доме.

Но ночью в Херсоне сотрудник полиции травмировался в результате атаки с помощью дрона.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, помещения стоматологической клиники, служебный и частный автотранспорт.

Напомним, что в Херсонской области в течение дня в результате российских обстрелов два человека погибли, 16 получили ранения, среди них - медработники, спасатель и полицейские.