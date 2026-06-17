Окупанти поранили трьох людей на Херсонщині та пошкодили цивільну інфраструктуру

Фото: gaz.kherson.ua

На Херсонщині 17 червня внаслідок російської агресії впродовж дня поранені троє людей, серед них поліцейський

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, впродовж 17 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали три людини.

Це подружжя з села Благовіщенське, яке отримало травми через артилерійський обстріл. Під час атаки обидва перебували у будинку.

Та вночі у Херсоні співробітник поліції травмувався внаслідок атаки за допомогою дрона.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення стоматологічної клініки, службовий та приватний автотранспорт.

Нагадаємо, що у Херсонській області впродовж дня внаслідок російських обстрілів дві людини загинули, 16 зазнали поранень, серед них – медпрацівники, рятувальник та поліцейські.