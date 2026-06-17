Окупанти поранили трьох людей на Херсонщині та пошкодили цивільну інфраструктуру
На Херсонщині 17 червня внаслідок російської агресії впродовж дня поранені троє людей, серед них поліцейський
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, впродовж 17 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу.
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали три людини.
Це подружжя з села Благовіщенське, яке отримало травми через артилерійський обстріл. Під час атаки обидва перебували у будинку.
Та вночі у Херсоні співробітник поліції травмувався внаслідок атаки за допомогою дрона.
Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення стоматологічної клініки, службовий та приватний автотранспорт.
Нагадаємо, що у Херсонській області впродовж дня внаслідок російських обстрілів дві людини загинули, 16 зазнали поранень, серед них – медпрацівники, рятувальник та поліцейські.