Еще 15 лет за решеткой: суд вынес третий приговор гауляйтеру Херсонщины Сальдо за кражу зерна

В Херсонской области коллаборант Владимир Сальдо заочно приговорен к 15 годам заключения по делу по похищению украинского зерна

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры доказали, что, когда Сальдо оказался в кресле так называемого "губернатора" Херсонской области, из временно оккупированных земель вывозили украинское зерно, выдавая его за российское.

По данным следствия, Сальдо оказывал давление на местный бизнес, способствовал захвату предприятий и реализовывал политику РФ по присвоению украинских активов.

В октябре 2022-го он приказал подчиненным вывезти зерновые культуры, хранившиеся на ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов" и принадлежавшие украинским предпринимателям. В течение октября-ноября оккупанты тремя баржами незаконно переправили на левобережье Херсонщины около 3 тысяч тонн зерна стоимостью почти 15 миллионов гривен.

Суд признал Сальдо виновным в нарушении законов и обычаев войны и назначил наказание - 15 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Приговор вынесен заочно, Сальдо будет отбывать его после фактического задержания.

Это уже третий приговор в его отношении. Ранее суды дважды признавали его виновным в преступлениях против основ национальной безопасности Украины и в сотрудничестве с государством-агрессором.

Напомним, что ранее в суд направили обвинительный акт в отношении Владимира Сальдо – одного из ключевых коллаборантов на временно оккупированной части Херсона.