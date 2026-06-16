Ще 15 років за ґратами: суд виніс третій вирок гауляйтеру Херсонщини Сальдо за крадіжку зерна
На Херсонщині колаборанта Володимира Сальдо заочно засудили до 15 років ув’язнення за справою щодо викрадення українського зерна
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
Прокурори довели, що коли Сальдо опинився у кріслі так званого "губернатора" Херсонської області, з тимчасово окупованих земель вивозили українське зерно, видаючи його за російське.
За даними слідства, Сальдо тиснув на місцевий бізнес, сприяв захопленню підприємств та реалізовував політику РФ із привласнення українських активів.
У жовтні 2022-го він наказав підлеглим вивезти зернові культури, що зберігалися на ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів" і належали українським підприємцям. Упродовж жовтня-листопада окупанти трьома баржами незаконно переправили на лівобережжя Херсонщини близько 3 тисячі тонн зерна вартістю майже 15 мільйонів гривень.
Суд визнав Сальдо винним у порушенні законів та звичаїв війни й призначив покарання — 15 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 438 КК України). Вирок ухвалено заочно, Сальдо відбуватиме його після фактичного затримання.
Це вже третій вирок щодо нього. Раніше суди двічі визнавали його винним у злочинах проти основ національної безпеки України та співпраці з державою-агресором.
Нагадаємо, що раніше до суду скерували обвинувальний акт щодо Володимира Сальдо – одного з ключових колаборантів на тимчасово окупованій частині Херсонщини.