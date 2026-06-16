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16 червня 2026, 20:40

Ще 15 років за ґратами: суд виніс третій вирок гауляйтеру Херсонщини Сальдо за крадіжку зерна

16 червня 2026, 20:40
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На Херсонщині колаборанта Володимира Сальдо заочно засудили до 15 років ув’язнення за справою щодо викрадення українського зерна

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори довели, що коли Сальдо опинився у кріслі так званого "губернатора" Херсонської області, з тимчасово окупованих земель вивозили українське зерно, видаючи його за російське.

За даними слідства, Сальдо тиснув на місцевий бізнес, сприяв захопленню підприємств та реалізовував політику РФ із привласнення українських активів.

У жовтні 2022-го він наказав підлеглим вивезти зернові культури, що зберігалися на ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів" і належали українським підприємцям. Упродовж жовтня-листопада окупанти трьома баржами незаконно переправили на лівобережжя Херсонщини близько 3 тисячі тонн зерна вартістю майже 15 мільйонів гривень.

Суд визнав Сальдо винним у порушенні законів та звичаїв війни й призначив покарання — 15 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 438 КК України). Вирок ухвалено заочно, Сальдо відбуватиме його після фактичного затримання.

Це вже третій вирок щодо нього. Раніше суди двічі визнавали його винним у злочинах проти основ національної безпеки України та співпраці з державою-агресором.

Нагадаємо, що раніше до суду скерували обвинувальний акт щодо Володимира Сальдо – одного з ключових колаборантів на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

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Сальдо Володимир Херсонська область крадіжка зерно
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