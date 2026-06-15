У понеділок, 15 червня, близько 08:00 російські окупанти вдарили артилерією по Корабельному району Херсона

Про це передає RegioNews із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та пресслужбу прокуратури.

Через ворожу атаку смертельні поранення дістав 66-річний чоловік. До лікарні доставили його 67-річну дружину. У момент удару вони перебували на подвір’ї.

Попередньо, жінка отримала вибухову травму. Медики проводять обстеження та надають постраждалій допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також ракети атакували Дніпро та Харків.