Росіяни вдарили артилерією по Херсону: є загиблий та поранена
У понеділок, 15 червня, близько 08:00 російські окупанти вдарили артилерією по Корабельному району Херсона
Про це передає RegioNews із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та пресслужбу прокуратури.
Через ворожу атаку смертельні поранення дістав 66-річний чоловік. До лікарні доставили його 67-річну дружину. У момент удару вони перебували на подвір’ї.
Попередньо, жінка отримала вибухову травму. Медики проводять обстеження та надають постраждалій допомогу.
Нагадаємо, у ніч на 15 червня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також ракети атакували Дніпро та Харків.
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