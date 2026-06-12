Харьковщина под огнем: ранены три человека, среди них подросток

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 12 населенным пунктам Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадали три человека, в том числе 15-летний парень. В селе Ниже Соленое Боровской общины ранения получили 42-летняя женщина и подросток. В селе Новоселовка этой же общины пострадал 31-летний мужчина.

Также медики оказали помощь 66-летнему мужчине, который получил ранение еще 10 июня в результате обстрела в поселке Казачья Лопань Дергачевской общины.

Российские войска атаковали Харьков, в частности, Новобаварский район, с применением различных типов вооружения. В общей сложности было использовано 11 управляемых авиабомб, 1 БпЛА типа "Герань-2", 5 дронов "Молния", 5 FPV-дронов и 19 беспилотников неустановленного типа.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах. В частности, повреждены жилые дома, хозяйственные сооружения, складские помещения, учебное заведение и электросети.

Напомним, в ночь на 12 июня РФ атаковала Украину 117 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.