Появилось видео, как украинская авиация разбивает врага в оккупированных Олешках

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Пилоты Воздушных сил ВСУ совместно с аэроразведчиками 34-й отдельной бригады морской пехоты нанесли авиаудар по позиции российских военных во временно оккупированных Олешках в Херсонской области

Об этом сообщает издание Мост, передает RegioNews .

Во время разведки украинские военные обнаружили место сосредоточения российских операторов беспилотников и десантников. После этого координаты цели передали экипажам боевой авиации.

"В ходе разведки украинские воины обнаружили место сосредоточения российских операторов беспилотников и десантников, после чего передали координаты авиации".

По данным издания, экипажи истребителей нанесли точный удар авиационными бомбами по зданию, которое использовали российские военные.

В результате атаки сооружение было полностью разрушено вместе с личным составом противника, который находился внутри.

Кадры боевой работы обнародовал украинский пилот, ведущий телеграмм-канал "Подсолнух".

Напомним, Силы обороны поразили состав боеприпасов в Белгородской области и пункты управления россиян. Также подтверждено уничтожение резервуаров в районе Мариуполя.