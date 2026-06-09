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09 червня 2026, 21:38

З’явилося відео, як українська авіація розбиває ворога в окупованих Олешках

09 червня 2026, 21:38
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Фото: Скриншот із відео
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Пілоти Повітряних сил ЗСУ спільно з аеророзвідниками 34-ї окремої бригади морської піхоти завдали авіаудару по позиції російських військових у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині

Про це повідомляє видання Мост, передає RegioNews.

Під час проведення розвідки українські військові виявили місце зосередження російських операторів безпілотників та десантників. Після цього координати цілі передали екіпажам бойової авіації.

"Під час розвідки українські воїни виявили місце зосередження російських операторів безпілотників та десантників, після чого передали координати авіації".

За даними видання, екіпажі винищувачів завдали точного удару авіаційними бомбами по будівлі, яку використовували російські військові.

Унаслідок атаки споруду було повністю зруйновано разом із особовим складом противника, який перебував усередині.

Кадри бойової роботи оприлюднив український пілот, який веде телеграм-канал "Соняшник".

Нагадаємо, що Сили оборони уразили склад боєприпасів у Бєлгородській області та пункти управління росіян. Також підтверджене знищення резервуарів у районі Маріуполя.

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