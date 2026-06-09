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09 июня 2026, 20:45

"Бавовна" на трех направлениях: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и ударили по пунктам управления

09 июня 2026, 20:45
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Фото: Генштаб ВСУ
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Силы обороны поразили боеприпасы в Белгородской области и пункты управления россиян. Также подтверждено уничтожение резервуаров в районе Мариуполя

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews .

Наши бойцы нанесли удары по ряду объектов российских оккупационных войск 8 июня и в ночь на 9 июня.

В Белгородской области поражен склад боеприпасов в районе Прохоровки.

Под обстрелы попали пункты управления россиян в районах Никольского и Шевченко Первого на территории Донецкой области, а также Наумовки Белгородской области и Искры Курской области.

Есть поражения пунктов управления беспилотными летательными аппаратами окупантов в районах Шевченко Первого Донецкой области, Железнодорожного Запорожской области и Олешек на Херсонщине.

В районе Федоровки Донецкой области поразили логистический хаб россиян и склады материально-технических средств в районах Михайловки Луганской области и Гюновки Запорожской области.

Были также удары по сосредоточениям личного состава противника в районах Курахово, Калинового, Шевченко и Ступочек Донецкой области, Новогригорьевки в Запорожье, а также Искры Курской области (РФ).

В процессе уточнения Генштаб подтвердил уничтожение 5 июня восьми и повреждение девяти резервуаров хранения горючего в районе порта "Мариуполь" на территории Донецкой области.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. Пограничники показали, как они уничтожали россиян дронами.

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