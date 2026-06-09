"Бавовна" на трех направлениях: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и ударили по пунктам управления
Силы обороны поразили боеприпасы в Белгородской области и пункты управления россиян. Также подтверждено уничтожение резервуаров в районе Мариуполя
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews .
Наши бойцы нанесли удары по ряду объектов российских оккупационных войск 8 июня и в ночь на 9 июня.
В Белгородской области поражен склад боеприпасов в районе Прохоровки.
Под обстрелы попали пункты управления россиян в районах Никольского и Шевченко Первого на территории Донецкой области, а также Наумовки Белгородской области и Искры Курской области.
Есть поражения пунктов управления беспилотными летательными аппаратами окупантов в районах Шевченко Первого Донецкой области, Железнодорожного Запорожской области и Олешек на Херсонщине.
В районе Федоровки Донецкой области поразили логистический хаб россиян и склады материально-технических средств в районах Михайловки Луганской области и Гюновки Запорожской области.
Были также удары по сосредоточениям личного состава противника в районах Курахово, Калинового, Шевченко и Ступочек Донецкой области, Новогригорьевки в Запорожье, а также Искры Курской области (РФ).
В процессе уточнения Генштаб подтвердил уничтожение 5 июня восьми и повреждение девяти резервуаров хранения горючего в районе порта "Мариуполь" на территории Донецкой области.
Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. Пограничники показали, как они уничтожали россиян дронами.