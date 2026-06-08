Атаки на Херсонщину: шесть раненых, среди которых ребенок

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В Херсонской области 8 июня шесть гражданских пострадали от последствий российских атак , среди пострадавших есть ребенок

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в течение 8 июня 2026 года российская армия била по населенным пунктам Херсонщины ствольной и реактивной артиллерией, применяли дроны разных типов.

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадало шесть человек, среди них ребенок.

В Херсоне трое местных жителей, в Дарьевке и Заречном по одному человеку получили травмы от взрывов снарядов, которые враг сбрасывал с БпЛА.

В Херсоне 14-летний парень травмировался в результате обстрела из РСЗО.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, здание банка, гаражи и автотранспорт.

Напомним, что на протяжении 7 июня 2026 года российская армия избивала по населенным пунктам Херсонщины артиллерией, минометами и БпЛА.