Атаки на Херсонщину: шестеро поранених, серед яких дитина
На Херсонщині 8 червня шість цивільних постраждали від наслідків російських атак , серед постраждалих є дитина
Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, впродовж 8 червня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, застосовували дрони різних типів.
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало шість людей, серед них дитина.
У Херсоні троє місцевих жителів, у Дар’ївці та Зарічному по одній людині отримали травми від вибухів снарядів, що ворог скидав з БпЛА.
У Херсоні 14-річний хлопець травмувався внаслідок обстрілу з РСЗВ.
Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля банку, гаражі та автотранспорт.
Нагадаємо, що впродовж 7 червня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометами та БпЛА.