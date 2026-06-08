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08 червня 2026, 17:58

Атаки на Херсонщину: шестеро поранених, серед яких дитина

08 червня 2026, 17:58
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Фото ілюстративне: Скриншот із відео
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На Херсонщині 8 червня шість цивільних постраждали від наслідків російських атак , серед постраждалих є дитина

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, впродовж 8 червня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, застосовували дрони різних типів.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало шість людей, серед них дитина.

У Херсоні троє місцевих жителів, у Дар’ївці та Зарічному по одній людині отримали травми від вибухів снарядів, що ворог скидав з БпЛА.

У Херсоні 14-річний хлопець травмувався внаслідок обстрілу з РСЗВ.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля банку, гаражі та автотранспорт.

Нагадаємо, що впродовж 7 червня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометами та БпЛА.

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