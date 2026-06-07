Обстрелы Херсонщины: пятеро раненых, повреждены дома и авто
В течение 7 июня 2026 года российская армия избивала по населенным пунктам Херсонщины артиллерией, минометами и БпЛА
Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .
По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали пять человек.
Так, в селах Никольское и Степное по одному человеку, да еще три гражданских в Херсоне получили ранения разной степени от дронов, которые использовал враг для атак.
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, легковой автотранспорт.
Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксировать последствия обстрелов и документирование военных преступлений, совершенных вооруженными формированиями государства-агрессора.
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что в Херсоне утром 7 июня вражеский дрон попал в АЗС на выезде из города, пострадал работник заправки.