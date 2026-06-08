Обстрел Херсона: враг атаковал авто и жилые дома, среди раненых — ребенок

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Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, 08 июня 2026 года около 13:00 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом на гражданский автомобиль в Херсоне.



В результате удара ранения разной степени тяжести получили три гражданских лица — мужчина и две женщины.



Кроме того, около 14:10 военные РФ совершили артиллерийский обстрел жилищного сектора города. В результате вражеской атаки ранения получил 14-летний парень, находившийся в доме.



Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.



Напомним, что на протяжении 7 июня 2026 года российская армия била по населенным пунктам Херсонщины артиллерией, минометами и БпЛА.