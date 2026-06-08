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08 июня 2026, 15:33

Обстрел Херсона: враг атаковал авто и жилые дома, среди раненых — ребенок

08 июня 2026, 15:33
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Фото: gaz.kherson.ua
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8 июня враг нанес серию ударов по гражданской инфраструктуре Херсона. Около 13:00 оккупанты атаковали беспилотником автомобиль, в результате чего пострадали две женщины и мужчина

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 08 июня 2026 года около 13:00 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом на гражданский автомобиль в Херсоне.

В результате удара ранения разной степени тяжести получили три гражданских лица — мужчина и две женщины.

Кроме того, около 14:10 военные РФ совершили артиллерийский обстрел жилищного сектора города. В результате вражеской атаки ранения получил 14-летний парень, находившийся в доме.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что на протяжении 7 июня 2026 года российская армия била по населенным пунктам Херсонщины артиллерией, минометами и БпЛА.

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