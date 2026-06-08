Обстріл Херсона: ворог атакував авто та житлові будинки, серед поранених — дитина

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Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 08 червня 2026 року близько 13:00 військові РФ здійснили атаку безпілотним літальним апаратом на цивільний автомобіль у Херсоні.



Унаслідок удару поранення різного ступеня тяжкості отримали троє цивільних осіб — чоловік та дві жінки.



Крім того, близько 14:10 військові РФ здійснили артилерійський обстріл житлового сектору міста. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 14-річний хлопець, який перебував у будинку.



Постраждалим надається необхідна медична допомога.



Нагадаємо, що впродовж 7 червня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометами та БпЛА.