Обстріл Херсона: ворог атакував авто та житлові будинки, серед поранених — дитина
8 червня, ворог завдав серію ударів по цивільній інфраструктурі Херсона. Близько 13:00 окупанти атакували безпілотником автомобіль, унаслідок чого постраждали двоє жінок та чоловік
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 08 червня 2026 року близько 13:00 військові РФ здійснили атаку безпілотним літальним апаратом на цивільний автомобіль у Херсоні.
Унаслідок удару поранення різного ступеня тяжкості отримали троє цивільних осіб — чоловік та дві жінки.
Крім того, близько 14:10 військові РФ здійснили артилерійський обстріл житлового сектору міста. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 14-річний хлопець, який перебував у будинку.
Постраждалим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, що впродовж 7 червня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометами та БпЛА.