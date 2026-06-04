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Минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 53 населені пункти Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу та приватні автомобілі.

Через російські обстріли загинули 6 людей, ще 26 – дістали поранення, з них – одна дитина.

Нагадаємо, у Запорізькій області за добу внаслідок російських атак загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Під ударом опинилися Запоріжжя та Запорізький район.