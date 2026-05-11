В поселке Камышаны Херсонской области местная жительница погибла в результате подрыва на взрывном устройстве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Трагедия произошла возле мемориала, когда женщина пыталась поправить лежащий рядом с памятником венок. Как только она коснулась венка, раздался взрыв.

Женщина получила крайне тяжелые ранения: минно-взрывную травму, ампутацию руки и тяжелое повреждение ноги. Пострадавшую доставили в больницу, однако через несколько часов она скончалась.

Напомним, 4 мая в Харьковской области во время полевых работ подорвался тракторист: мужчина потерял ногу.