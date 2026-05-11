В Херсонской области женщина погибла из-за взрывчатки, спрятанной в венке возле мемориала
В поселке Камышаны Херсонской области местная жительница погибла в результате подрыва на взрывном устройстве
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Трагедия произошла возле мемориала, когда женщина пыталась поправить лежащий рядом с памятником венок. Как только она коснулась венка, раздался взрыв.
Женщина получила крайне тяжелые ранения: минно-взрывную травму, ампутацию руки и тяжелое повреждение ноги. Пострадавшую доставили в больницу, однако через несколько часов она скончалась.
Напомним, 4 мая в Харьковской области во время полевых работ подорвался тракторист: мужчина потерял ногу.
08 мая 2026
