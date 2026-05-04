Фото: прокуратура

В понедельник, 4 мая, около 04:40 российские военные атаковали беспилотником трассу возле села Каменная Яруга Чугуевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Предварительно, захватчики ударили по участку трассы Киев – Харьков – Довжанский дроном типа "Ланцет". Удар пришелся вблизи хлебного фургона (на момент атаки он был пуст).

Пострадали двое мужчин: водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а у экспедитора зафиксировали острую реакцию на стресс.

Напомним, в Днепре в результате российского ракетного удара по жилому кварталу 3 мая погиб один человек, еще 11 получили ранения.