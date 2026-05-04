04 травня 2026, 09:27

У Херсоні не ходитимуть тролейбуси – що сталося

Ілюстративне фото: Херсонська МВА
У Херсоні тимчасово призупинили роботу тролейбусів приблизно на тиждень – до 10 травня

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За його словами, рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в районі дислокації рухомого складу електротранспорту. У зв'язку з цим тролейбусні перевезення в місті тимчасово зупинені.

Відновлення роботи електротранспорту очікується після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, вночі 4 травня, близько 01:30, російські військові завдали ударів по житлових кварталах Корабельного району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждали дві людини.

Херсон громадський транспорт тролейбуси війна небезпека
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
