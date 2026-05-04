У Херсоні не ходитимуть тролейбуси – що сталося

Ілюстративне фото: Херсонська МВА

У Херсоні тимчасово призупинили роботу тролейбусів приблизно на тиждень – до 10 травня

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За його словами, рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в районі дислокації рухомого складу електротранспорту. У зв'язку з цим тролейбусні перевезення в місті тимчасово зупинені.

Відновлення роботи електротранспорту очікується після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, вночі 4 травня, близько 01:30, російські військові завдали ударів по житлових кварталах Корабельного району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждали дві людини.