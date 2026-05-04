Оккупанты ночью обстреляли жилые кварталы Херсона: есть раненые
Ночью 4 мая, около 01:30, российские военные нанесли удары по жилым кварталам Корабельного района Херсона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.
В результате обстрела пострадали два человека: 88-летняя женщина получила взрывную травму, а 44-летний мужчина – контузию и обломочное ранение лица.
Медики оказали пострадавшим необходимую помощь на месте, они будут лечиться амбулаторно.
Напомним, за прошедшие сутки под российским террором находились 57 населенных пунктов Херсонской области. Из-за обстрелов один человек погиб, 12 – ранены.
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Момент удара по Мерефи попал на видео: 5 погибших, 19 пострадавших
04 мая 2026, 12:44На Закарпатье на горе Красия горел горнолыжный курорт
04 мая 2026, 12:23Обещал рясу вместо формы: в Киеве задержали "специалиста по бронированию"
04 мая 2026, 12:05Парад без военной техники в Москве: Зеленский назвал причину – боятся дронов
04 мая 2026, 11:56В Сумской области авто врезалось в дерево: водителя зажало в салоне
04 мая 2026, 11:40В Мерефе на Харьковщине увеличилось количество погибших и пострадавших
04 мая 2026, 11:33На Львовщине рой пчел напал на женщину с детьми: пострадавшая в реанимации
04 мая 2026, 11:23В Виннице из-за угарного газа пострадала семья с двумя детьми
04 мая 2026, 11:22Лобовое столкновение: в Сумской области в ДТП пострадала семья с двумя детьми
04 мая 2026, 11:08В Украине снова подорожали бензин и дизель: новые цены на АЗС
04 мая 2026, 10:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все блоги »