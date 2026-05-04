Ночью 4 мая, около 01:30, российские военные нанесли удары по жилым кварталам Корабельного района Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

В результате обстрела пострадали два человека: 88-летняя женщина получила взрывную травму, а 44-летний мужчина – контузию и обломочное ранение лица.

Медики оказали пострадавшим необходимую помощь на месте, они будут лечиться амбулаторно.

Напомним, за прошедшие сутки под российским террором находились 57 населенных пунктов Херсонской области. Из-за обстрелов один человек погиб, 12 – ранены.