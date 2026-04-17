На Херсонщині через російські атаки отримали поранення 9 людей
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебував 31 населений пункт Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків.
Також окупанти понівечили адмінбудівлю, комунальне підприємство, газопровід, автозаправну станцію, сільгосптехніку та приватні автомобілі.
Через російські удари дістали поранення 9 людей.
Нагадаємо, у Запорізькій області минулої доби внаслідок масованих ворожих атак загинули троє людей, ще 13 отримали поранення. Під ударами опинилися Запоріжжя, а також населені пункти Запорізького та Пологівського районів.