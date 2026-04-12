На Херсонщині російські дрони атакували тролейбус та маршрутку

Росіяни вчергове атакували Херсонську область. Відомо, про 12 поранених, серед яких підліток

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Вранці 12 квітня у Корабельному районі Херсона внаслідок скиду вибухівки з дрона загинув 50-річний чоловік. Також вналідок артилерійського обстрілу постраждав 55-річний місцевий житель. Його госпіталізували з пораненням обох ніг.

У Федорівці росіяни вдарили дроном типу "Молнія". Внаслідок ворожої атаки загинула 73-річна жінка.

У Дніпровському районі внаслідок скиду вибухівки з безпілотника на автомобіль постраждали 61-річний чоловік та 24-річна медична сестра дитячої лікарні. У жінки, зокрема, діагностували мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

У Корабельному районі FPV-дрон атакував маршрутку. Внаслідок ворожого удару постраждали 42-річний водій, 69 та 57-річні чоловіки. У потерпілих діагностовано осколкові поранення грудної клітини, живота, ноги та руки.

Також російські війська завдали масованого артилерійського удару по житловому кварталу. Внаслідок цього удару поранення дістали жінки віком 77, 76 та 24 роки, а також 14-річний хлопець. У людей діагностовано вибухові травми, черепно-мозкові ушкодження та контузії.

"Згодом ворожий FPV-дрон атакував тролейбус. В результаті вибуху від отриманих травм у лікарні під час надання допомоги помер 52-річний водій. Також пошкоджено багатоквартирний будинок", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Одесі попрощалися із 2-річною дівчинкою та її 30-річною матір'ю, які загинули внаслідок російського обстрілу 6 квітня. Тоді також загинула 53-річна жінка.