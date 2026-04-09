Российский дрон атаковал Херсон: двое сотрудниц ТЭЦ получили ранения

Иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 9 апреля, в полдень российские военные атаковали Днепровский район Херсона с помощью беспилотного летательного аппарата

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

В результате вражеского удара пострадали две работницы ТЭЦ в возрасте 46 и 49 лет. Женщины получили обломочные ранения, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в больницу. Состояние обоих оценивают как средней тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты продолжают дистанционно минировать территорию Херсона, в городе обнаружили противопехотные мины и неопределенные взрывные устройства.

Как известно, 8 апреля в Корабельном районе мужчина взорвался на мине. Его 58-летнего мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией стопы.