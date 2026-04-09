09 апреля 2026, 13:44

Российский дрон атаковал Херсон: двое сотрудниц ТЭЦ получили ранения

09 апреля 2026, 13:44
Иллюстративное фото: из открытых источников
В четверг, 9 апреля, в полдень российские военные атаковали Днепровский район Херсона с помощью беспилотного летательного аппарата

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

В результате вражеского удара пострадали две работницы ТЭЦ в возрасте 46 и 49 лет. Женщины получили обломочные ранения, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в больницу. Состояние обоих оценивают как средней тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты продолжают дистанционно минировать территорию Херсона, в городе обнаружили противопехотные мины и неопределенные взрывные устройства.

Как известно, 8 апреля в Корабельном районе мужчина взорвался на мине. Его 58-летнего мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией стопы.

Херсон война атака обстрелы ТЭЦ ранение БПЛА российская армия
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
