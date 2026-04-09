Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В прибрежной зоне 58-летний мужчина подорвался на мине. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией стопы.

Полиция призывает граждан быть очень внимательными из-за высокой угрозы минирования, в частности дистанционного заминирования прибрежных зон минами "лепесток" и "пряник". При обнаружении подозрительных предметов сразу сообщайте по номеру 102.

Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают дистанционно минировать территорию Херсона, в городе обнаружили противопехотные мины и неопределенные взрывные устройства.