12:55  09 квітня
На Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода
10:26  09 квітня
У Карпатах на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -10°
08:21  09 квітня
У Києві водійка під наркотиками виїхала на зустрічну – травмовано пасажира
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2026, 13:44

Російський дрон атакував Херсон: двоє працівниць ТЕЦ дістали поранення

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У четвер, 9 квітня, опівдні російські військові атакували Дніпровський район Херсона за допомогою безпілотного літального апарату

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок ворожого удару постраждали дві працівниці ТЕЦ віком 46 та 49 років. Жінки отримали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Бригада швидкої медичної допомоги доставила потерпілих до лікарні. Стан обох оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти продовжують дистанційно мінувати територію Херсона, у місті виявили протипіхотні міни та невизначені вибухові пристрої.

Як відомо, 8 квітня у Корабельному районі чоловік підірвався на міні. Його 58-річного чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та травматичною ампутацією стопи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсон війна атака обстріли ТЕЦ поранення БПЛА російська армія
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Костянтин Матвієнко
Всі блоги »