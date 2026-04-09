Російський дрон атакував Херсон: двоє працівниць ТЕЦ дістали поранення
У четвер, 9 квітня, опівдні російські військові атакували Дніпровський район Херсона за допомогою безпілотного літального апарату
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого удару постраждали дві працівниці ТЕЦ віком 46 та 49 років. Жінки отримали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
Бригада швидкої медичної допомоги доставила потерпілих до лікарні. Стан обох оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти продовжують дистанційно мінувати територію Херсона, у місті виявили протипіхотні міни та невизначені вибухові пристрої.
Як відомо, 8 квітня у Корабельному районі чоловік підірвався на міні. Його 58-річного чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та травматичною ампутацією стопи.