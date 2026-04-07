Из-за вражеских атак на Запорожский район получили ранения два человека
Во вторник, 7 апреля, российские войска атаковали населенные пункты Запорожского района
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В селе Лысогорка вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Взрывная волна и обломки повредили легковушку, ранение получил 73-летний мужчина.
Еще одна атака произошла на село Беленькое. Поврежден дом, ранен 39-летний мужчина.
Обоим пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 788 ударов по 43 населенным пунктам Запорожской области. Получили ранения трое мужчин.
