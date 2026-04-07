07 квітня
На Харківщині 16-річна дівчинка народила дитину від рідного батька
07 квітня
На Рівненщині досі шукають 4-річного хлопчика: до операції залучили підводні дрони
07 квітня
На Львівщині перекинувся легковик: водій загинув
07 квітня 2026, 13:58

Терор у Корабельному районі Херсона: росіяни вбили трьох людей і поранили сімох

Скриншот із відео
У вівторок, 7 квітня, близько 10:50 російські окупанти обстріляли житлову забудову у Корабельному районі Херсона

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ударів загинули троє людей: жінки 72 та 71 року та 60-річний чоловік.

Ще семеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості: жінки віком 71 та 57 років та 72-річний чоловік, а також четверо жінок і троє чоловіків. Постраждалих госпіталізували, вони отримують необхідну медичну допомогу.

Через численні "прильоти" окупанти пошкодили крамницю, аптеку та квартири у багатоповерхівках.

"Росіяни перетворили звичайний день у Корабельному районі Херсона на пекло для людей", – повідомив місцевий очільник.

Як пишуть місцеві ЗМІ, волонтери, попри небезпеку повторних ударів, виносили тіла з-під обстрілів.

Відео наслідків ворожої атаки – за посиланням.

Нагадаємо, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 35 населених пунктів Херсонської області. Через російські удари загинули дві людини, ще 15 – дістали поранення, з них – дві дитини.

