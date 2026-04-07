Терор у Корабельному районі Херсона: росіяни вбили трьох людей і поранили сімох
У вівторок, 7 квітня, близько 10:50 російські окупанти обстріляли житлову забудову у Корабельному районі Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ударів загинули троє людей: жінки 72 та 71 року та 60-річний чоловік.
Ще семеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості: жінки віком 71 та 57 років та 72-річний чоловік, а також четверо жінок і троє чоловіків. Постраждалих госпіталізували, вони отримують необхідну медичну допомогу.
Через численні "прильоти" окупанти пошкодили крамницю, аптеку та квартири у багатоповерхівках.
"Росіяни перетворили звичайний день у Корабельному районі Херсона на пекло для людей", – повідомив місцевий очільник.
Як пишуть місцеві ЗМІ, волонтери, попри небезпеку повторних ударів, виносили тіла з-під обстрілів.
Нагадаємо, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 35 населених пунктів Херсонської області. Через російські удари загинули дві людини, ще 15 – дістали поранення, з них – дві дитини.