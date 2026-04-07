В Херсонской области из-за российских обстрелов два человека погибли, 15 – ранены
За прошедшие сутки под вражеским террором дронов, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 35 населенных пунктов Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Российские военные били по критической, социальной и транспортной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 11 многоэтажек и 9 частных домов.
Также оккупанты повредили театр, магазин, сотовую башню, складское помещение, автобус, микроавтобус и частные автомобили.
Из-за российских ударов погибли два человека, еще 15 – получили ранения, из них – два ребенка.
