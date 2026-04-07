Россияне обстреляли Херсон: трое погибших, ранен 14-летний ребенок

В Херсоне в результате очередных российских обстрелов погибли мирные жители, также ранения получил 14-летний ребенок

Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате удара управляемой авиабомбой (КАБ) телесные повреждения средней тяжести получил 14-летний ребенок. Его госпитализировали.

Около 11:00 российские войска нанесли удар по Корабельному району города. В результате обстрела смертельные ранения получили двое местных жителей – 72-летняя женщина и 60-летний мужчина.

Впоследствии стало известно еще об одной жертве атаки: травмы, несовместимые с жизнью, получила 71-летняя женщина.

Информация о последствиях обстрелов уточняется. На месте работают экстренные службы.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 35 населенных пунктов Херсонской области. Из-за российских ударов погибли два человека, еще 15 – получили ранения, из них – два ребенка.