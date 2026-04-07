Росіяни обстріляли Херсон: троє загиблих, поранено 14-річну дитину

У Херсоні внаслідок чергових російських обстрілів загинули мирні жителі, також поранення отримала 14-річна дитина

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, внаслідок удару керованою авіабомбою (КАБ) тілесні ушкодження середньої тяжкості дістала 14-річна дитина. Її госпіталізували.

Близько 11:00 російські війська завдали удару по Корабельному району міста. Унаслідок обстрілу смертельні поранення отримали двоє місцевих жителів –72-річна жінка та 60-річний чоловік.

Згодом стало відомо ще про одну жертву атаки: травми, несумісні з життям, отримала 71-річна жінка.

Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 35 населених пунктів Херсонської області. Через російські удари загинули дві людини, ще 15 – дістали поранення, з них – дві дитини.