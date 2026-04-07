12:13  07 квітня
На Рівненщині досі шукають 4-річного хлопчика: до операції залучили підводні дрони
11:30  07 квітня
11 тисяч "зеленими" за "подорож" через Тису: прикордонники затримали "туристів" на кордоні
09:46  07 квітня
На Львівщині перекинувся легковик: водій загинув
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2026, 12:26

Росіяни обстріляли Херсон: троє загиблих, поранено 14-річну дитину

07 квітня 2026, 12:26
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Херсоні внаслідок чергових російських обстрілів загинули мирні жителі, також поранення отримала 14-річна дитина

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, внаслідок удару керованою авіабомбою (КАБ) тілесні ушкодження середньої тяжкості дістала 14-річна дитина. Її госпіталізували.

Близько 11:00 російські війська завдали удару по Корабельному району міста. Унаслідок обстрілу смертельні поранення отримали двоє місцевих жителів –72-річна жінка та 60-річний чоловік.

Згодом стало відомо ще про одну жертву атаки: травми, несумісні з життям, отримала 71-річна жінка.

Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 35 населених пунктів Херсонської області. Через російські удари загинули дві людини, ще 15 – дістали поранення, з них – дві дитини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсон війна обстріли загиблі поранені дитина російська армія КАБ
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
Всі блоги »