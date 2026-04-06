РФ атаковала Херсон, четыре человека получили ранения
Оккупанты 6 апреля около 13:00 атаковали Корабельный район Херсона ударным беспилотником. В результате атаки четыре человека получили ранения
Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщил руководитель городской военной администрации Ярослав Шанько.
По его словам, у всех раненых контузии взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Трое из них – 15-летний парень, 20-летняя девушка и женщина 47 лет госпитализированы.
Четвертому, 61-летнему местному жителю медики оказали помощь на месте.
Как сообщалось, в Херсоне вражеский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль бойцов батальона полиции особого назначения. В результате атаки смертельное ранение получил капитан полиции Виталий Кухарчук.
