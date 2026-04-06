06 квітня 2026, 15:11

РФ атакувала Херсон, четверо людей отримали поранення

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Окупанти 6 квітня близько 13:00 атакували Корабельний район Херсона ударним безпілотником. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення

Як передає RegioNews, про це у Facebook повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, в усіх поранених контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Трьох з них – 15-річного хлопця, 20-річну дівчину та жінку 47 років госпіталізували.

Четвертому, 61-річному місцевому жителю, медики надали допомогу на місці.

Як повідомлялось, у Херсоні ворожий FPV-дрон атакував службовий автомобіль бійців батальйону поліції особливого призначення. Внаслідок атаки смертельне поранення отримав капітан поліції Віталій Кухарчук.

війна Херсон атака постраждалі безпілотники
Російський обстріл у Херсоні: загинула літня жінка, ще троє поранені
06 квітня 2026, 13:07
Росіяни вдарили по театру Куліша у Херсоні: наслідки
06 квітня 2026, 10:39
На Херсонщині через ворожі удари отримали поранення пʼятеро людей
06 квітня 2026, 07:43
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
На Миколаївщині перекинулася автоцистерна із 35 тоннами олії
06 квітня 2026, 16:47
В Одесі вводять трудову повинність: кого і для чого залучатимуть
06 квітня 2026, 16:46
До 15 років ув'язнення засудили агента РФ, який готував теракт на Київщині
06 квітня 2026, 16:39
У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем у живіт
06 квітня 2026, 16:23
У Сухопутних військах розповіли, чим загрожують напади на працівників ТЦК
06 квітня 2026, 15:55
Після обстрілів РФ в Одесі: троє загиблих і 16 поранених, рятувальні роботи завершено
06 квітня 2026, 15:50
РФ атакувала дроном навчальний заклад у Харкові
06 квітня 2026, 15:33
У Києві запровадили екстрені відключення світла
06 квітня 2026, 15:19
