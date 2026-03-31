14:05  31 марта
На Хмельнитчине отправили за решетку военного, укравшего авто
12:41  31 марта
Дроны 225-го ОШП помогли украинским пленным сбежать из рук оккупантов
08:40  31 марта
Месяц слежки и "охоты": новые детали убийства Игоря Комарова на Бали
UA | RU
UA | RU
31 марта 2026, 18:29

Агент РФ, пытавшийся взорвать Херсонский ТЦК, приговорен к 15 годам

31 марта 2026, 18:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника «на горячем», когда он пытался оставить сумку с самодельной бомбой на входе в областной ТЦК в Херсоне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, исполнителем заказа РФ оказался безработный житель Черкасс, завербованный через Телеграмм-каналы.

После вербовки его "протестировали" на поджогах релейных шкафов местного филиала Укрзализныци.

"Его "направили" в Херсон для подготовки теракта. По прибытии в портовый город агент получил от ФСБ геолокацию схрона, из которого забрало самодельное взрывное устройство… Во время обыска у задержанного изъята самодельная бомба и телефон с доказательствами его контактов с куратором от ФСБ", – говорится в сообщении.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Как сообщалось, чиновник из Херсонщины, перешедший на сторону РФ, до сих пор получает украинскую зарплату. Речь идет о Виталии Чернявском.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »