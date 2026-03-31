Агент РФ, пытавшийся взорвать Херсонский ТЦК, приговорен к 15 годам

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника «на горячем», когда он пытался оставить сумку с самодельной бомбой на входе в областной ТЦК в Херсоне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, исполнителем заказа РФ оказался безработный житель Черкасс, завербованный через Телеграмм-каналы.

После вербовки его "протестировали" на поджогах релейных шкафов местного филиала Укрзализныци.

"Его "направили" в Херсон для подготовки теракта. По прибытии в портовый город агент получил от ФСБ геолокацию схрона, из которого забрало самодельное взрывное устройство… Во время обыска у задержанного изъята самодельная бомба и телефон с доказательствами его контактов с куратором от ФСБ", – говорится в сообщении.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы.

