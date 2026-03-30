В Херсоне дрон атаковал микроавтобус, мужчина получил тяжелые ранения
Сегодня, 30 марта, около 10:20 российские террористы атаковали из дрона микроавтобус в центре Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
В результате удара 62-летний мужчина получил обломочные ранения лица, живота и ноги, контузию, а также взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.
Пострадавший оперативно госпитализирован бригадой "скорой". Состояние мужчины оценивают как средней тяжести, он получает необходимую медицинскую помощь.
Видео с места атаки – по ссылке.
Напомним, за прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 38 населенных пунктов Херсонской области. Из-за российских ударов один человек погиб, еще трое – получили ранения.
На Запорожье враг разрушает мосты и блокирует путь эвакуацииВсе новости »
30 марта 2026, 10:37На Черниговщине из-за вражеских атак повреждены предприятия, музей и детсад
30 марта 2026, 09:50На Харьковщине в результате обстрела горел дом, есть пострадавшие
30 марта 2026, 09:34
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
Во Львовской области мужчину приговорили к 5 годам за лайки в "Одноклассниках"
30 марта 2026, 16:06На Днепропетровщине ремонт дорог "переоценили" в 300 тысяч
30 марта 2026, 15:45В Украине март завершится дождливой погодой
30 марта 2026, 15:42В Харьковской области создали частное подразделение ПВО
30 марта 2026, 15:29На Хмельнитчине полиция задержала наркоторговцев с "солями" на 1,5 млн грн
30 марта 2026, 15:11В Харькове монахи занимались сексом с несовершеннолетними девушками и снимали это на видео
30 марта 2026, 14:58Умер известный актер и народный артист Украины
30 марта 2026, 14:25В Черкасской области военнослужащий сбил подростка на "зебре"
30 марта 2026, 14:17В Киеве из-за такси продавали наркотики
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
