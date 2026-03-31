14:05  31 березня
На Хмельниччині відправили за ґрати військового, який вкрав авто
12:41  31 березня
Дрони 225-го ОШП допомогли українським полоненим втекти з рук окупантів
08:40  31 березня
Місяць стеження і "полювання": нові деталі вбивства Ігоря Комарова на Балі
UA | RU
UA | RU
31 березня 2026, 18:29

Агента РФ, який намагався підірвати Херсонський ТЦК, засудили до 15 років

31 березня 2026, 18:29
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співробітники спецслужби затримали зловмисника «на гарячому», коли він намагався залишити сумку із саморобною бомбою на вході до обласного ТЦК у місті Херсон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, виконавцем замовлення РФ виявився безробітний мешканець Черкас, який був завербований через Телеграм-канали.

Після вербування його "протестували" на підпалах релейних шаф місцевої філії Укрзалізниці.

"Його "відрядили" до Херсона для підготовки теракту. Після прибуття до портового міста агент отримав від фсб геолокацію схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій… Під час обшуку в затриманого вилучено саморобну бомбу і телефон із доказами його контактів з куратором від фсб", – йдеться у повідомленні.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним і засудив до 15 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, посадовець із Херсонщини, який перейшов на бік РФ, досі отримує українську зарплату. Йдеться про Віталія Чернявського.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсон ТЦК теракт СБУ агент рф
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
