Агента РФ, який намагався підірвати Херсонський ТЦК, засудили до 15 років
Співробітники спецслужби затримали зловмисника «на гарячому», коли він намагався залишити сумку із саморобною бомбою на вході до обласного ТЦК у місті Херсон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.
За даними слідства, виконавцем замовлення РФ виявився безробітний мешканець Черкас, який був завербований через Телеграм-канали.
Після вербування його "протестували" на підпалах релейних шаф місцевої філії Укрзалізниці.
"Його "відрядили" до Херсона для підготовки теракту. Після прибуття до портового міста агент отримав від фсб геолокацію схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій… Під час обшуку в затриманого вилучено саморобну бомбу і телефон із доказами його контактів з куратором від фсб", – йдеться у повідомленні.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним і засудив до 15 років позбавлення волі.
