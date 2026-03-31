Агента РФ, який намагався підірвати Херсонський ТЦК, засудили до 15 років

Співробітники спецслужби затримали зловмисника «на гарячому», коли він намагався залишити сумку із саморобною бомбою на вході до обласного ТЦК у місті Херсон

За даними слідства, виконавцем замовлення РФ виявився безробітний мешканець Черкас, який був завербований через Телеграм-канали.

Після вербування його "протестували" на підпалах релейних шаф місцевої філії Укрзалізниці.

"Його "відрядили" до Херсона для підготовки теракту. Після прибуття до портового міста агент отримав від фсб геолокацію схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій… Під час обшуку в затриманого вилучено саморобну бомбу і телефон із доказами його контактів з куратором від фсб", – йдеться у повідомленні.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним і засудив до 15 років позбавлення волі.

