"Права без экзаменов": в Херсоне будут судить эксправохранителя

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который за деньги помогал получать водительские удостоверения без сдачи экзаменов. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следователи установили, что сдача теоретического и практического экзаменов без реальной проверки знаний и навыков стоила от 2 до 12,5 тыс. грн. За эти деньги также гарантировало беспрепятственное получение самого водительского удостоверения.

Правоохранитель действовал как посредник: находил клиентов и передавал их организаторам схемы, уже фигурантами отдельного уголовного производства ГБР.

Бывшего правоохранителя обвиняют в пособничестве в подкупе должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в большом размере (ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 368-3 УК Украины). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Сейчас мужчина уже уволен из правоохранительных органов.

Напомним, мужчину задержали еще в ноябре 2025 года. Следствие зафиксировало по меньшей мере три случая получения незаконной выгоды на суммы 2, 5 и 12,5 тысячи гривен.